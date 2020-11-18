BIST 1.279
DOLAR 7,72
EURO 9,17
ALTIN 468,20
HABER /  POLİTİKA

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a destek için 10 şart açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından hükümete 10 madde ile destek şartlarını açıkladı.

Abone ol

Yakın tarihte Ak Parti'den yollarını ayırarak kendi partisini kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki hükümete 'şartlı' destek açıklaması geldi.

Gelecek Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından, partinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu imzalı 10 maddelik bir açıklama yapıldı. Gelecek Partisi sıraladığı 10 maddeyi hükümetin uygulaması durumunda destek vereceklerini duyurdu.

İşte Gelecek Partisi’nin yaptığı o paylaşım:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kamu kurumlarına çok sayıda personel alınacak! İşte o pozisyonlar ve başvuru şartları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da mezarlıkta korkunç ölüm! Feci şekilde can verdi
TBMM'de 2021 bütçesi görüşmeleri! Vergi yükü yüzde 20 artıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savcılığa şikayet etti
Ali Babacan: Ekonomide krizin sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır
Nedim Şener Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Uğur Poyraz'ı fena yakaladı
İstanbul'da yasak saatleri açıklandı! Kimin ne zaman sokağa çıkması yasak?
ÖNCEKİ HABERLER
Bir ülkede salgın sona erdi! 2 binden fazla kişi ölmüştü
Antalya'da tatilde cinsel saldırı iddiası! İki sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Mustafa Aksakallı kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Bursa'da yüklü miktarda ele geçirildi! Piyasa değeri 1,5 milyon lira
Bakan Mustafa Varank'tan Türkiye'nin Otomobili'nde yerlilik oranı açıklaması
Kahvehaneler kapandı mı bugün kahvehaneler açık mı olacak?
Yorumlar 2 yorum