Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a destek için 10 şart açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından hükümete 10 madde ile destek şartlarını açıkladı.Abone ol
Yakın tarihte Ak Parti'den yollarını ayırarak kendi partisini kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki hükümete 'şartlı' destek açıklaması geldi.
Gelecek Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından, partinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu imzalı 10 maddelik bir açıklama yapıldı. Gelecek Partisi sıraladığı 10 maddeyi hükümetin uygulaması durumunda destek vereceklerini duyurdu.
İşte Gelecek Partisi’nin yaptığı o paylaşım:
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kamu kurumlarına çok sayıda personel alınacak! İşte o pozisyonlar ve başvuru şartları