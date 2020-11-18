Ali Koç'un ultra lüks yeni malikanesi! Başkan 14.5 milyon dolarlık ödemeyi nakit yaptı

Ünlü iş insanı Ali Koç’un Los Angeles’ta çok lüks bir malikane satın aldığı ortaya çıktı. Los Angeles’ın ünlü Bird Caddesi’nde yer alan ve Hollywood’un popüler bölgelerinden Sunset Strip’i tepeden gören bu lüks malikane için Koç’un pazarlık yaptığını yazan Variety, 19 milyon dolarlık fiyattan yaklaşık 5 milyon dolarlık indirim yapıldığını aktardı.