Ali Koç'un ultra lüks yeni malikanesi! Başkan 14.5 milyon dolarlık ödemeyi nakit yaptı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 14.5 milyon dolarlık yeni ultra lüks malikanesi ABD'de çalkalandı. Ünlü magazin ve sinema dergilerinden Variety, yeni ultra lüks villanın tüm ayrıntılarını geçti.
Ünlü iş insanı Ali Koç’un Los Angeles’ta çok lüks bir malikane satın aldığı ortaya çıktı. Los Angeles’ın ünlü Bird Caddesi’nde yer alan ve Hollywood’un popüler bölgelerinden Sunset Strip’i tepeden gören bu lüks malikane için Koç’un pazarlık yaptığını yazan Variety, 19 milyon dolarlık fiyattan yaklaşık 5 milyon dolarlık indirim yapıldığını aktardı.
Variety’nin iddiasına göre Ali Koç, lüks malikâne için 14.5 milyon dolar ödedi. ABD basını Koç’un bu malikâne için ödemeyi nakit olarak yaptığını yazdı.
Lüks malikânenin Los Angeles manzarasının yanı sıra Pasifik Okyanusu ve Catalina Adası manzarasının da olduğu bilgisi geçildi.
İçinde yok yok: Lüks malikânede birçok lüks teknolojik sistemin ve otomasyon mekanizmasının olduğu belirtilirken, evin yapıldığı arazinin ise ABD’nin meşhur girişimcilerinden birine ait olduğu belirtildi.