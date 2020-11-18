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AK Partili milletvekilleri müjdeyi vermişti! Kars'ta hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı

KARS'ta Karakurt Barajı’nın su tutmasıyla birlikte trafiğe kapatılan Sarıkamış-Horasan karayolu, AK Parti Kars milletvekillerinin girişimleriyle yeniden ulaşıma açıldı.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte bin 780 metrelik viyadükler içeren 46 kilometrelik Kars-Erzurum karayolunun Sarıkamış-Horasan arası yeniden ulaşıma açılarak sürücülere kış öncesi rahat nefes aldırdı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolun açılmasıyla birlikte "Bu yol trafiğe kapalıdır" yazılı levhaları kaldırarak yeni yolda levha düzenlemesi yaptı.

Sürücü Çetin Yaray, Karakurt Barajı'ndan dolayı eski yolu kullandıklarını belirterek, "6-7 aydan beri eski yollu kullanıyorduk, bugün yeni Sarıkamış-Horasan yolu açıldı, yol çok güzel oldu, Allah herkesten razı olsun, çok güzel oldu. Kazasız belasız kullanılmasını diliyorum" dedi. Karayolları yetkilileri gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Karakurt-Horasan karayolu trafiğe açıldı.

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