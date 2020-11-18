İstanbul'da kısıtlamanın ardından şok eden harita! İşte ilçe ilçe son durum

Koronavirüs salgının etkisi artmaya devam ederken, ağır hasta ve vaka sayılarının arttığı İstanbul'da koronavirüs haritasının son durumu belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen verilerle oluşturulan bölge haritasında, birçok ilçenin kırmızı renge yani riskli bölge olarak güncellendiği görülüyor.