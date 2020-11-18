İstanbul'da kısıtlamanın ardından şok eden harita! İşte ilçe ilçe son durum
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler getirilirken Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'un ilçelerinin son durumu merak konusu oldu.
Koronavirüs salgının etkisi artmaya devam ederken, ağır hasta ve vaka sayılarının arttığı İstanbul'da koronavirüs haritasının son durumu belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen verilerle oluşturulan bölge haritasında, birçok ilçenin kırmızı renge yani riskli bölge olarak güncellendiği görülüyor.
140
Bazı ilçelerde riskli bölgeden çok riskli bölgeye geçiş söz konusu..
İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritasındaki son durumu...
240
Adalar
340
Arnavutköy
440