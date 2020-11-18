Anadolu Üniversitesi’nden yeni karar! Dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak yapılacak

Binlerce öğrencinin beklediği haber geldi. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrim içi olarak yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

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Anadolu Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle sınavlarla ilgili yeni bir karar alındığını açıkladı.

Üniversitenin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrim içi yapılacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 Güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrim içi olarak yapılmasına karar verdi.

Sınav uygulamasına ilişkin detaylar...

Sınav uygulamasına ilişkin detaylar daha sonra anadolu.edu.tr ve üniversite sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır” denildi.