BIST 1.274
DOLAR 7,71
EURO 9,16
ALTIN 466,43
HABER /  POLİTİKA

Mansur Yavaş talimat verdi! Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 lüks aracı satışa çıkaracak

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye bünyesindeki tüm birimlere talimat yolladı. Yavaş, geçmiş dönemde alınan masrafı yüksek lüks araçların satılmasını istedi.

Abone ol

Göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi birimlerine ait araçların sayısını azaltan ve geçmiş dönemlerde alınan yüksek maliyetli lüks araçları satışa çıkararak ciddi oranlarda tasarruf sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm belediye birimlerinde kayıtlı lüks araçların envanterini de çıkardı. 

2 milyon TL'den fazla gelir 

BELKA A.Ş. tarafından 1 arazi ve 3 lüks binek aracın satışı için 19 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da kapalı zarf pazarlık yöntemiyle ayrı ayrı yapılacak ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BELKA Anonim Şirketi bu kapsamda 4 lüks aracın satışı için ihaleye çıkıyor.

Başkan Yavaş'ın israfla mücadele ve tasarruf uygulamalarının artırılması yönündeki genelgesi doğrultusunda çıkılacak ihalede, 2012 model arazi tipi araç ile 2 tanesi 2012, 1 tanesi de 2014 model lüks aracın satışından 2 milyon 15 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

İhale detayları...

Araçların satılamaması durumunda ikinci ihale de 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.30'da BELKA A.Ş. Esertepe Mahallesi Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek. İstekliler ihale dokümanlarını www.belkaas.com.tr adresinden temin edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi 13 Şubat 2020 tarihinde eski yönetim döneminde satın alınan 3 adet lüks aracın satışından da 2 milyon 101 bin TL gelir elde etmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritası çıktı! İşte en riskli bölgeler
Dr. Haydar Boynukara: Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a destek için 10 şart açıkladı
Adana'da mezarlıkta korkunç ölüm! Feci şekilde can verdi
TBMM'de 2021 bütçesi görüşmeleri! Vergi yükü yüzde 20 artıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savcılığa şikayet etti
ÖNCEKİ HABERLER
Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu
Rusya Federasyon Konseyi'nden, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü konuşlandırılmasına onay
Maltepe'de Burcu Erol'un öldüğü kaza! Sürücü Yusuf Kara'nın 6 yıl hapsi istendi
MHK, FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirdi
Bakan Varank MÜSİAD EXPO'nun açılışını yaptı
Oytun Erbaş kimdir nereli otizmli olan Oytun Erbaş evli mi?
Yorumlar 12 yorum