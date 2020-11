Muhittin Böcek hakkında sevindiren haber! Rektör ne zaman taburcu olacağını açıkladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Başkan Böcek’in taburcu olmasıyla ilgili net bir süre söz konusu değil, bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Konsoloslar Platformu tarafından düzenlenen geleneksel yemek toplantısına katıldı. Sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya’nın yararına olacak projelerini konsoloslarla paylaştı.



Konsoloslar Rektör Özkan’a Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavileri süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile ilgili de soru yöneltti.



"Bir hafta ya da on gün sürebilir"

Rektör Özkan, “Başkan Böcek’in tedavisi devam ediyor. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor ve fizik tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızın durumu yavaş yavaş daha da iyiye gidiyor. Ancak taburcu olmasıyla ilgili net bir süre söz konusu değil, bir hafta ya da on gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.



"Genel durumu iyi, oksijen ihtiyacı yok"

Burdur Belediye Başkanının sağlık durumunun da iyiye gittiğini söyleyen Rektör Özkan, “Başkan Ercengiz’in tedavisine serviste devam ediyoruz. Genel durumu iyi, oksijen ihtiyacı yok, tedavi ve takipleri devam ediyor. Her iki Başkanımızın ve hastalarımızın sağlığına kavuşması için bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar, onlara da bir kere daha teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı salgına karşı daha da duyarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.