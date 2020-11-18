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Basının duayen ismi Ertan Karasu hayatını kaybetti

Türk basınının duayenlerinden, usta gazeteci Ertan Karasu 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Uzun yıllar yazılı basında çalışan, daha sonra TRT Haber Dairesi'nin kuruluşunda yer alan ve en son Kanal D Ankara Temsilciliği yapan Ertan Karasu geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 

Ertan Kansu kimdir?
Gazeteciliğe 1959 yılında başladı. Çeşitli gazeteler ve Basın-Yayın Genel Enformasyon müdürlüğünde görev aldı. 1965 yılında Ankara'da TRT Haber Merkezine girdi. TRT’de dış haberler ve televizyon haberlerinde muhabir ve yönetici olarak çalıştı. TRT Haber merkezi kurucularından biri olan Karasu, Örsan Öymen, Zeki Sözen, Haluk Tuncalı ve Özden Vardar'la birlikte görev aldı. Ankara televizyon müdürlüğü, yayın müfettişliği yaptı. Karasu 1982 de TRT Genel Müdürdür Yardımıcısı iken emekli oldu.


Karasu, 3 yıl TRT Haber Merkezi'ne ‘Gündem’ adlı programı hazırladı. Daha sonra Ankara'da Ulus gazetesi genel yayın yönetmenliği, Milliyet gazetesi Ankara temsilci yardımcılığı, Meydan gazetesi Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu ve köşe yazarlığı yaptı. HBB, ve BRT televizyonlarının Ankara temsilciliğini yaptı ve çeşitli programlar sundu. Son olarak sürdürdüğü Kanal D Ankara Temsilcisiliği görevinden ayrılıp 39 yıllık meslek hayatına son verdi. Birçok derneğe üye olan Karasu, bir süre Ankara Gazeteciler Cemiyeti İkinci Başkanlığı ve 5 yıl da Ankara Galatasaraylılar Derneği Başkanlığında bulundu.

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