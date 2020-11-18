Sivas'ta 100 bin lira harcadı! Koronavirüs için aldığı tedbir görenleri şaşırttı

İşletme sahibi Nail Doğan, cam kabinlerin hem virüsten hem de soğuktan koruduğunu ifade ederek, “Ülkemizde korona virüs işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Kapalı alanımız vardı buraya insanlar hastalık nedeniyle girmek istemiyordu. Bizde böyle bir loca yapalım dedik, kafamda böyle bir fikir çıkardım, sobalar kurdum." dedi.