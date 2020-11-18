Kanal D'den ayrılmıştı! Başarılı gazeteci Seçil Özer Olay TV'ye transfer oldu

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Olay TV, bu kez geçtiğimiz günlerde Kanal D ile yollarını ayıran Cumhurbaşkanlığı muhabiri Seçil Özer'i kadrosuna kattı.

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Merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan ve yayına geçme hazırlığını sürdüren Olay TV, ses getiren transferlerine bir yenisini daha eklendi. On yıl süreyle görev yaptığı Kanal D ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Cumhurbaşkanlığı muhabiri Seçil Özer, Olay TV ailesine katıldı. Mesleğe Kanaltürk ekranlarında adım atan Özer, Kanaltürk tecrübesinin ardından Skytürk ve Kanal 24’te haber muhabirliği yapmış 2010 yılında ise Kanal D'ye transfer olmuştu.



Başarılı haberci Kanal D'den ayrılığını 15 Ekim 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "17 yaşında ilk gördüğüm haber merkezi, Kanal D... Dönüp dolaşıp 11 yıl sonra dönmüştüm aynı adrese... Üstelik Mehmet Ali Birand'a bağlanacak; o soracak, ben anlatacaktım... Ne büyük heyecan... Sadece o nedenle bile en doğru kararlarımdan biri... Merhaba diyeli 10 yıl oldu... Dönüp baktığımda ne çok iyiki ne çok gurur var bu ekranda... Şimdi 10 yıl sonra doğru olduğuna inandığım bir başka kararın, gurur duyacak yeni anların ve VEDAnın zamanı….” sözleriyle duyurmuştu.







Ekran yüzü olacak

Seçil Özer'in Olay TV transfer kararının ardından Ankara'dan İstanbul'a taşınacağı ve başarılı ismin bundan böyle yeni kanalında ekran yüzü olarak görev alacağı öğrenildi.



İddialı isimleri kadrosuna katmıştı

İş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu, Genel Yayın Yönetmenliği'ni Süleyman Sarılar'ın yaptığı Olay TV daha önce Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Evren Aydın, Bülent Akdeniz, Gökhan Kayış, Mesut Çiftçi, Ayhan Kudat, Tarık Ünlü, Abdullah Demir, Kenan Şener, Alican Uludağ, Nur Köşker ve Cem Tekel gibi güçlü isimleri bünyesine dahil etmişti.