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CNN Türk'ten ayrılmıştı! Buket Güler Olay TV'ye transfer oldu

İş insanı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu, merkezini Bursa’dan İstanbul’a taşıdıktan sonra ses getiren transferlere imza atan Olay TV, Buket Güler'i kadrosuna kattı.

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Birbiri ardına yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren Olay TV, bu kez geçen hafta CNN Türk ile yollarını ayıran ünlü ekran yüzünü kadroya kattı. Merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan ve yayına geçme hazırlığını sürdüren Olay TV, ses getiren transferlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta 2 yıldır görev yaptığı CNN Türk ile yollarını ayıran ünlü ekran yüzü Buket Güler, Olay TV ailesine katıldı.

Mesleğe Hürriyet Gazetesi'nde adım atan Güler, daha sonra Tempo Dergisi'nde çalışmış, TRT Türk, Habertürk deneyimlerinin ardından ise CNN Türk'e transfer olmuştu. Ünlü ekran yüzü 13 Kasım 2020 tarihinde ise CNN Türk'ten ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırada benden bir haber var. Bugün itibariyle CNN Türk’ten kendi isteğimle ayrıldım. Haber merkezindeki çalışma arkadaşlarıma ve CNN Türk’ün tüm emekçilerine her şey için çok teşekkür ederim. Sevgiler" sözleriyle duyurmuştu.

Kadroda güçlü isimler var
İş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu, Genel Yayın Yönetmenliğini Süleyman Sarılar'ın yaptığı Olay TV daha önce Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Evren Aydın, Bülent Akdeniz, Gökhan Kayış, Mesut Çiftçi, Ayhan Kudat, Tarık Ünlü, Abdullah Demir, Kenan Şener, Alican Uludağ, Nur Köşker ve Cem Tekel gibi güçlü isimleri bünyesine dahil etmişti.

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