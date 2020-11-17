EFT saatleri değişti mi 2020 yeni EFT saatleri kaç oldu?

Normal şartlar altında 09.00'dan 17.30'a kadar yapılabilen EFT gönderimi, yeni dönemde yapılacak olan EFT FAST uygulaması ile 24 saat yapılabilecek. Peki, Merkez Bankası tarafından uygulanacak EFT saatleri ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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EFT ücretleri ne kadar olacak sorusu para transferlerini internet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni ödeme sistemi ile EFT'de mesai sınırı ortadan kalkıyor. Bunun üzerine EFT ücretlerinde de yüzde 50 oranında artırılma yapıldı.

EFT saatleri, Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile 7 gün 24 saat yapılabilecek. EFT ücretlerine de düzenleme getiren Merkez Bankası, 1000 TL'ye kadar EFT yapılması halinde 1 TL, 1000-50.000 TL arasında EFT yapılması halinde ise 2 TL ücret kesintisi yapacak. 50 bin TL ve üzerinde EFT ücreti ise sabit olarak 25 TL kesintiye neden olacak. Peki, EFT saatleri hakkında yapılan son açıklamalar ne yönde? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

EFT FAST ile 24 saat EFT ne zaman başlayacak:

FAST Sistemi, 18 Aralık’tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınacak ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılacak. Aktarılan fon, ödeme işleminin başlatılmasından itibaren saniyeler içerisinde alıcının hesabında kullanılır duruma gelecek ve işlemin tarafları bankaları tarafından işlem sonucu hakkında bilgilendirilecek.

EFT ücretleri ne kadar:

Banka ücret ve komisyonlarına 1 Mart itibarıyla sınırlama getirilmişti. Buna göre; 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırılmıştı. Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı olmuştu. Buna göre; cep telefonundaki uygulamalardan veya internetten EFT yapmak isteyen bir kişi, 1.000 liraya kadar 1 lira, 1.000-50.000 lira arasında 2 lira, 50 bin lira ve üzerinde en fazla 25 lira EFT ücreti ödüyor.Tarife kapsamında örneğin; 1.500 lira EFT yapan bir kişi 2 lira ödüyor. Buna 10 kuruş da vergi (BSMV) ekleniyor. Yani toplam 2.10 lira EFT ücreti ödenmiş oluyor. 1.000 lirada ise EFT toplam tutarı 1.05 lira oluyor. Ancak bazı vatandaşlar son günlerde EFT ücretinin arttığıyla ilgili dertlerini dile getiriyor. Bu noktada ince bir ayrıntı gözden kaçıyor. O da EFT’nin hangi saatler arasında gerçekleştiğiyle ilgili bir detay.

EFT işleminin saat 16.00’dan sonra yapılması durumunda bu ‘geç EFT’ olarak tanımlanıyor. Her bankanın geç EFT saat dilimi farklılık gösteriyor. Bazı bankalarda 16.00-17.00 arası bazılarında ise 16.00-17.15 veya 16.30-17.30 arasında olabiliyor.

İşte bu saatler arasında para gönderenler, 16.00’dan önceki tarifeden yüzde 50 daha fazla ödüyor. Yani 1 lira yerine 1.5 lira, 2.10 lira yerine 3.15 lira, 25 lira yerine ise 37.5 lira alınıyor. EFT ücretlerindeki fark, bankaya göre değişen geç EFT saatlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle EFT yapılırken saati kontrol edin ve para transferi yapacağınız bankanın EFT saatlerine ve geç EFT ücretine bakmayı unutmayın.

Bazı, bankalar maaşlı müşterilerinden EFT ücreti almıyor. Ancak geç EFT ücreti maaşlı müşteriden de alınabiliyor. Bireysel müşterilerden alınacak ücret ve komisyonların yıllık artışı, ocakta açıklanacak yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranıyla sınırlı.