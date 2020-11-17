ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patrikhaneden sonra Rüstem Paşa Camii’ni gezdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eşi Susan Pompeo ile Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaretinin ardından Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti. Pompeo'ya eşlik eden Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi.Abone ol
İstanbul’a gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaretinin ardından Fatih’te bulunan Rüstem Paşa Camii’ne geldi.
Camiye yeşil başörtüsü ile girdi
Pompeo’ya eşi Susan da eşlik etti. Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Pompeo ve eşi camiiden ayrıldı.
Soruları yanıtsız bıraktı
Ziyaret öncesi polis ekipleri tarafından camii etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. K-9 köpekleri ile camii etrafında kontroller yapıldı. Pompeo, Türkiye’yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türk liderin programındaki değişiklik nedeniyle bir araya gelemeyeceğini açıkladı.