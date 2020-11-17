Edirne'de Kovid-19 tespit edilen kişi Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı.Abone ol
EDİRNE'de Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin karantina kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı. Nüfus Müdürlüğüne giden İ.K. işlem yaptığı sırada sistemde "riskli" uyarısı verildi.
Polis ekiplerince bina dışarısına çıkarılan İ.K.'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde ailesi ile karantinada olması gerektiği belirlendi.
Evine götürülen İ.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.