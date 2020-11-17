Sultanbeyli’de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 6 milyon 429 bin TL ceza kesildi

SULTANBEYLİ'de umuma açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, lokantalarda, kafelerde, marketlerde, fırınlarda, kahvehanelerde, düğün salonlarında, halı sahalarda ve spor salonlarında koronavirüs önlemleri kapsamında denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

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Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesindeki İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri kurallara aykırı hareket eden işletmeler ve kişiler hakkında gerekli cezai işlemleri anında uyguluyor.

Umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde 33.452 denetim

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından 11 Mart tarihinden bu güne kadar kamuya açık alanlarda ve iş yerlerinde yapılan 33.560 denetimde kurallara uymayan 3.437 kişiye 6 milyon 429 bin 846 TL para cezası kesildi.

Filyasyon çalışmalarında da 118.994 denetim yapıldı

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, test sonucu pozitif olan veya teması bulunan vatandaşları evde izolasyonlarının sağlanması ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla düzenli olarak ziyaret ediyor. Sultanbeyli’de 22 Ağustos tarihinden bu güne kadar yapılan 118.994 izolasyon denetiminde kurallara uymayan 73 kişiye 232 bin 140 TL para cezası uygulandı.

Metin Kubilay: Amacımız toplum sağlığını korumak

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay “Amacımız toplum sağlığını koruyarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlamak. Oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz ilçemizdeki tüm işyerlerini Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında düzenli olarak denetliyor. Yine kent meydanlarında ve pazar yerlerinde sigara yasağı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor." dedi.