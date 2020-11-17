Avcılar'da sevgilisinin boğazını kesip cinsel saldırıda bulunan cani: Olay abartılıyor

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını falçatayla kesip cinsel istismardan bulunduktan sonra üzerinden arabayla geçen cani Emre Çiçek'in (25) son savunması çileden çıkardı.

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Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Adli Tıp tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda, dava konusu olayda mağdurun boyun bölgesindeki kesi sonucu oluşan ses tellerindeki hasar ve bunun sonucunda ses kısıklığının ‘kişinin konuşmasında sürekli zorluğa neden olduğu’ bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada tutuklu sanık Emre Çiçek’in ‘kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar, ‘cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. (Toplam 53 yıl)

Rabia Kaçmaz’ı yaralı halde görüp arkadaşı Emre Çiçek’e “Beni bu işe bulaştırma” diyerek giden tutuksuz sanık Yunus Kıldır ise ‘kişiyi

hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istenirken, ‘suçu bildirmeme’ suçundan beraati talep edildi.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, kesici aletlerin önceden hazırladığı ve atölyenin anahtarının önceden temin edildiği göz önünde bulundurularak suçun tasarlanarak işlendiğini, Rabia Kaçmaz’ın çuval içinde olay yerinden bir kişi tarafından çıkarılmasının mümkün olmadığını belirtti. Bu nedenle Yunus Kıldır hakkında da ‘adam öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Pişmanım ancak olay abartılıyor"

Söz verilen sanık Emre Çiçek, bir sonraki celse avukatıyla birlikte savunma yapacağını belirterek “Pişmanım ancak olay abartılıyor” dedi. Mahkeme, taraflara esas hakkındaki beyan ve savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Mütalaa şöyleydi:

Emre Çiçek'in, Rabia Kaçmaz'ı kendisinden ayrılmak istediğini söylemesinin ardından 6 Şubat 2019 tarihinde araç kiralayarak Florya'da bir balıkçıya götürdüğünü belirtildi. Balıkçıdan sonra sanık Çiçek'in, Kaçmaz'ı kendi çalıştığı tekstil atölyesine götürdüğü ifade edilen mütalaada, sanığın "Sana bir sürprizim olduğunu söylemiştim" diyerek Rabia Kaçmaz'ın gözünü siyah bantla kapatmaya çalıştığı ancak genç kızın buna müsaade etmediği kaydedildi.

Sanık Emre Çiçek'in kapıya doğru yönelen Rabia Kaçmaz'ı içeriye içeri doğru çekiştirmeye başladığı belirtilen mütalaada, Çiçek'in, Kaçmaz'ı yere düşürdüğü, eline plastik kelepçe takarak özgürlüğünü kısıtladığı, ayaklarını ve diz kapaklarını bağladığı ve atölyenin arka kısmını doğru sürüklediği aktarıldı.

Sanığın Kaçmaz'ı tekmelediği de anlatılan mütalaada, "Seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın. Seni burada parçalayacağım" dediği, ardından da Rabia Kaçmaz'ın annesi ile telefonda konuşmak amacıyla yanından ayrıldığı belirtildi.

Telefon görüşmesinin ardından sanığın, Kaçmaz'ın yanına geldiği bıçakla böbreğinden yaraladığı ve cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı. Rabia Kaçmaz'ın cinsel istismara karşı koymasının ardından sanığın sinirlendiği kaydedilen mütalaada, Çiçek'in Kaçmaz'ı yastıkla boğmaya çalıştığı vurgulandı. Dana sonra Çiçek'in ışıkları kapatarak Kaçmaz'ın üzerine örtü örtüp dışarı çıktığı anlatıldı.

Mütalaada sanık Emre Çiçek'in bir süre sonra diğer sanık Yunus Kıldır ile atölyeye geri döndüğü, Kaçmaz'ın kafasına tekme vurarak "Halen gebermedin mi sen" dediği, sanık Yunus Kıldır'ın da Çiçek'e "Beni bu işe bulaştırma. Merak etme kimseye bir şey söylemem" diyerek arkasını dönüp gitmeye çalıştığı ve Çiçek'in de "Dur bir dakika" diyerek diğer sanıkla birlikte dışarı çıktığı ifade edildi.