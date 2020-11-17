Vladimir Putin onay verdi! Rusya, Sudan'da donanma üssü kuracak

Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya her türlü silah ve cephaneyi üsse getirebilecek.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan'da Rus donanma üssü kurulmasına ilişkin karara onay verdi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sudan'daki Port Sudan şehrinde Rus donanma üssünün kurulmasına yönelik teklifi kabul edildi.

Sudan'dan üs için ücretsiz arazi

Buna göre, üssün inşası için gerekli arazi Sudan tarafından ücretsiz sağlanacak. Rusya, üssü desteklemek için Sudan'daki havaalanları ve limanlar aracılığıyla ihtiyaç duyduğu her türlü silah, cephane ve diğer teçhizatı getirme hakkına sahip olacak.

300 personel 4 gemi

İnşa edilmesi planlanan üste 300 personel ve nükleer güçle çalışanlar dahil 4 gemi aynı anda bulunabilecek.