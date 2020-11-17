İzmit'te korkunç olay! 26 yaşındaki Çağrı mezarlığın yanında intihar etti

İZMİT'te, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Çağrı Y. (26), köy mezarlığının yanında başına dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi. Çağrı için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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İzmit'te Gündoğdu Mezarlığı girişindeki otomobilin yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu Çağrı Y. olduğu belirlenen kişinin, başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son verdiği tespit edildi.

Eve gelmeyince ailesi, kayıp ihbarı yapmış

Ailesinin, dün gece eve gelmemesi üzerine Çağrı Y. için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Bir süredir psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çağrı Y.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.