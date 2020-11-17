AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici
Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre 94 kişi koronadan hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 601’e yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından artan vakalara ilişkin bir açıklama yaptı ve "Endişe verici " dedi.Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artmasının endişe verici ve üzücü olduğunu belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Korona hasta ve vefat sayılarının artması çok endişe verici ve çok üzücü. Tek tek her birimizin alacağı tedbir, topyekun mücadelenin en önemli halkası. Alınmayan tedbir en zayıf halka oluyor. Maske, mesafe ve temizlik, en önemli mücadele araçları. Tedbirlere lütfen uyalım" dedi.
Korona hasta ve vefat sayılarının artması çok endişe verici ve çok üzücü.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 17, 2020
Tek tek her birimizin alacağı tedbir, topyekun mücadelenin en önemli halkası. Alınmayan tedbir en zayıf halka oluyor.
Maske, mesafe ve temizlik, en önemli mücadele araçları.
Tedbirlere lütfen uyalım.