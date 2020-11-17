Beşiktaş'ta kuryenin yaptığı iğrençlik! Siparişi teslim etti binaya tuvaletini yaptı

Beşiktaş'taki olayda iğrençlikte sınır tanımaz kurye binanın güvenlik kamerasına takıldı. Binaya yayılan kötü koku üzerine vatandaş izlediği görüntülerle şoke oldu. Kurye, yemek siparişini teslim ettikten sonra pantolonu sıyırıp tuvaletini yaptı.

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Olay, Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak'taki bir apartmanda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri internet üzerinden gece yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin apartmandan ayrılmasından kısa bir süre sonra bina sakinlerinden biri idrar kokusu aldı.

Dairesinden çıkarak kokunun yoğunlaştığı yere doğru yönelen apartman sakini, apartman merdivenlerinde idrar gördü. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen vatandaş, yemek siparişi getiren kuryenin apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlerde pantolonunu sıyırdığını fark etti.

Çalıştığı firma kabullendi

Bina sakini, kuryenin apartman merdivenlerine idrarını yaptığı iddiasıyla yemek siparişi verilen firmaya şikayette bulundu. Firmanın ise olayı kabullenerek kurye hakkında gerekli işlemin yapılacağını söylediği öğrenildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.