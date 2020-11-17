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Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada vatandaşların çok kalabalık ortamlardan uzaklaşması gerektiğini belirterek sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı yapan Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı.

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Düzce Valisi Cevdet Atay’ın Korona Virüs testi pozitif çıktı.

Vali Atay tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli Düzceliler,Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verildi.

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