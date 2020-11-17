Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada vatandaşların çok kalabalık ortamlardan uzaklaşması gerektiğini belirterek sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı yapan Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı.

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Düzce Valisi Cevdet Atay’ın Korona Virüs testi pozitif çıktı.



Vali Atay tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli Düzceliler,Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verildi.