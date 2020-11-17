Kobra Murat kimdir aslen nereli Kobra Murat eşi ve çocukları

Roman şovları ve eğlenceli şarkıları ile dikkat çeken Kobra Murat hayatı ile merak konusu oldu. Mide küçültme ameliyatı ile 60 kilo veren Kobra Murat yeni haliyle bambaşka biri oldu. Romanların prensi olarak bilinen Kobra Murat aslen nereli, eşi kimdir ve kaç yaşında?

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Kobra Murat eğlenceli ve renkli hayatı, hareketli Roman şarkıları ve evliliği ile merak edilen isimlerden. Seda Sayan'da olmak üzere bir çok ünlüye kıyafet diken Kobra Murat mide küçültme ameliyatı ile 60 kilo verdi ve bambaşka biri oldu. Peki Kobra Murat kimdir, yaşı kaç, kiminle vli?

Uzun yıllardır Roman havasında sergilediği performanslarla bilinen Kobra Murat gerçek adı merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Gerçek adı Murat Divandiler olan ünlü isim, Roman düğünlerinin aranan modacısı olması ve muhteşem performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor. Çok genç yaşta evlendiği ve üç çocuğu olan bilinen şarkıcı, Romanların Prensi olarak da tanınıyor.

Yıllardır televizyon izleyicilerin ekranlarda görmeye alışkın olduğu Kobra Murat, beş yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında 58 kilo verdi ve bugün eskisinden çok farklı bir görünüme sahip. Ataları gibi kendisi de Balatlı olan şarkıcının Kobra Modaevi adlı bir modaevi bulunuyor. Ekranların sevilen isimlerinden olan ve çok sayıda programda yer alan şarkıcının İşte Kobra İşte Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.

Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin adlı şarkılar yer alıyor. Kobra Murat aynı zamanda ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Çukur’da da kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Şarkı çok sayıda insan tarafından dinlendi ve beğeniyle karşılandı. YouTube'da da paylaşılan şarkının 6 milyon görüntülenmesi bulunuyor.