Devlet Bahçeli'den 4 partili Anayasa çalışmasına tepki: Henüz anasından doğmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 partili Anayasa çalışması iddiasına tepki gösterirken ''Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi gitmesi de bizim için şerefli bir vatan vazifesidir.'' dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan çıkanlar;

- Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir.

- Kıbrıs bizim için milli bir meselesidir. Teslimi asla düşünülemez. KKTC, Türkiye için bir siyaset değildir. KKTC'nin güvenliği demek Türkiye'nin güvenliği demektir. KKTC'nin bağımsızlığı Türkiye ile eş değerdir. Mazisi karanlık olan hedefleri tanımayız, Kıbrıs'a baktığımızda sadece Türkü görürüz. Biz Yunanistan'dan mı izin alacaktık? Maraş'ta piknik yapmak için Borrell'den mi vize isteyecektik?

- Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum.

Küçükçekmece'de park skandalı

- Çocuklara bölücülük aşılamaya çalışan CHP’nin PKK’yı, belediyelere taşımasının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Belediye işlerinden başka her işle meşguller. Parktaki yer döşemeleri vahim bir olaydır. Mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir.

4 partili Anayasa çalışması

Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP bu hallere nasıl düştü? Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor? Gündemde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır. İP yönetimi iddiayı reddetmiştir, Kılıçdaroğlu da reddetmiştir. Kılıçdaroğlu hayreti bıraksın, haysiyetle itiraf etsin.

''İhanet metnini kimler hazırladı?''

Peki, 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018'de hazırlanmış çerçeve metni için kurulan masaya kimler oturdu? İhanet metnini kimler hazırladı? Federal yönetim hedefini, ana dilde eğitim niyetini kim izah edecek? 2 Haziran 2018'de bir gazetede çıkan açıklamasında, 'Millet İttifakı olarak çalışma yaptık, aşağı yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde' dedi mi demedi mi? Bu yalan makinesi öyle çalışmıştır ki ne fren tutmuş ne durdurak bilmiştir.

''Türkiye'yi bölünmeye götürecek anayasa hayaldir''

- Hazırlanmış metin için kurulan masaya kim oturdu. Bu yalancılık karşısında asıl hayrete düşen milletimizdir. Yalan makinesini kimse durduramıyor. Utanç verici rezalettir. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Yalanı yalancıyla yanlışı cahille sakın tatışmayın. yalancıya gerçeği cahile doğruyu anlatamazsınız. Kılıçdaroğlu, metin elimizde dedi mi demedi mi? Bir yalan dört doğruyu götürür. Bunları hayrı kesinlikle dokunmaz. Türkiye'yi bölünmeye götürecek anayasa hayaldir.

''Yalancıya gerçeği cahile doğruyu anlatamazsınız''

- Kılıçdaroğlu haysiyetle itiraf etsin. Bu yalancının karşısında asıl hayrete düşen milletimizdir. Kılıçdaroğlu'nun yalanı meslek haline getirmesi utanç vericidir. Yalanı yalancıyla tartışmayın. Kılıçdaroğlu ders alır mı bilemem ama tavsiyem şu... Sözüm kulağına küpe olmasıdır. Yalancıya gerçeği cahile doğruyu anlatamazsınız.

''Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır''

- Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ’ye verilmiştir. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi gitmesi de bizim için şerefli bir vatan vazifesidir.