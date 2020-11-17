Murat Başaran kimdir kaç yaşında Murat Başaran evli mi?

Şarkıları ile zaman zaman konuşulan şarkıcı Murat Başaran ev partisine katıldı ve koronavirüs önlemlerini hiçe saydı. Bu haberin ardından şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Murat Başaran 46 yaşında aslen Anlaralı. 2013 yılında Pınar Başaran ile evlendi. İşte Murat Başaran hayatı

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Koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde ev partisine katılan Murat Başaran, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Şarkıları ile tanınan Murat Başaran, katıldığı yarışmada dikkatleri üzerine toplamış ve ardından çıkardığı albümlerle beğeni toplamıştır. Peki, Murat Başaran kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Murat Başaran şarkıları hakkında detaylı bilgiler

Murat Başaran 4 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. olarak dikkat çekti. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkarmıştır. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde başta Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu olmak üzere diğer sanatçılara verdiği besteler ve Gülben Ergen'e yazdığı şarkıya da dikkat çekmiştir.

Murat Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle müzik kariyerindeki en başarılı dönemlerini yaşamış ve çıkışını devam ettirmeyi başarmıştır. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları müzik listelerinde zirveye oturmuştur. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer almıştır.

MURAT BAŞARAN ŞARKILARI

Azıcık Ucundan (1999)

Hadi Sende Kudur (2002)

Sana Ölürüm (2005)

Canın Sağolsun (2008)

İşte O Sensin (2013)

"Yana Yana" (feat. Yıldız Tilbe) (2019)

Video klipleri

Azıcık Ucundan

Dert Değil

Başı Belalı Yar

Ya Ya Ya

Yok Canımın İçi

Seni Üzerler

Bir Öpücük Kesmez

Yetti Gari

Nankör

Sana Ölürüm

Değer Bilmezlere

Sarmaş Dolaş

Canın Sağolsun

Kader Bu

Sanadır Yar

Yıkılsın Meyhaneler

Vicdansız

Kara kilit

Mağrur

Alev Alev

İşte O Sensin

Gülümse Anne