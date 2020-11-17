Antalya'da mahallede 'abi' diyorlardı! Çeyiz sandığında çıkanlar şaşırttı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde C.Y.'nin evinde yapılan aramada, çeyiz sandığında 46 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

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Manavgat'ta bazı kişilerin gençlere uyuşturucu madde sattığına yönelik bilgi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, Sarılar Mahallesi'nde oturan ve çevrede 'abi' olarak bilinen C.Y.'nin, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda dün gece C.Y.'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda C.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, çeyiz sandığının bölmesine gizlenmiş, satışa hazır halde 46 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Evli ve 2 çocuğu olduğu belirtilen C.Y., 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.







30 suç kaydı bulunuyordu

C.Y.'nin daha önce 30 suç kaydının bulunduğu, en son 24 Ocak 2020 tarihinde organize suç örgütü kurmak suçundan jandarma tarafından gözaltına alındığı ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi.