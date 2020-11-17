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İstanbul Valiliği açıkladı! Tarihi Vaniköy Camisi'nin ihyası için protokol imzalanacak

Yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi için ihya çalışması başlatılacağı bildirildi. 

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İstanbul Valiliği, mülkiyeti Mehmet Vani Vakfına ait Vaniköy Camisi'nin aslına uygun şekilde kısa sürede ihya edilmesi için "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" imzalanacağını duyurdu. 

Protokol, Vaniköy Camisi bahçesinde bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve taraflar arasında imzalanacak. 

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