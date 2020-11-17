Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'ı elinden kaçırıyor! Almanlar takım bile buldu

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da gündem oldu. Almanlar, Ömer Faruk'u öve öve bitiremezken genç yıldız adayı için takım bile buldular.

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Sportif direktör Emre Belözoğlu, her ne kadar 'sözleşme uzatacağız' dese de Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz endişesi! Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz'ın, forma şansı bulamadığı gerekçesiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

Almanya ise Ömer Faruk Beyaz'ı programlarda konuşuyor. Alman Sky Sport News kanalında bu akşam (16 Kasım) yayınlanan Transfer Update-die Show (Transfer Güncellemesi Şovu) programında Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz mercek altına alındı.

Bu hafta Ömer Faruk ele alındı

Her pazartesi Almanya saati ile 18:00-18:30 arası yapılan programda transfer piyasasındaki güncel spekülasyonlara, gelişmelere ışık tutularken genç oyuncular da scouting raporları üzerinden seyircilere tanıtılıyor. Transfer Update programının bu hafta scouting raporu üzerinden ele aldığı genç yıldızlardan biri de Ömer Faruk Beyaz oldu.

Schalke için ideal

Sky Sport transfer uzmanları, Beyaz’ın müthiş bir yetenek ve raporlarının çok iyi olduğunu belirtirken Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç oyuncunun Bundesliga, özellikle de bu tip oyunculara ihtiyacı olan Schalke için ideal olabileceğini ifade ettiler.

'Türk Messi'

“Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor” diyen program yorumcuları Ömer Faruk Beyaz’ı 'Türk Messi' olarak nitelendirdi.