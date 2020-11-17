Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a erken seçim çağrısı

Ulusa seslenen Sarkisyan, "Herkesle konuştum. Hepimiz Paşinyan'ın istifa vermesi ve erken seçim yapılması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sonrası, Rusya'nın da katılımıyla iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, Ermenistan'ın Kelbecer, Laçin ve Ağdam'dan kayıtsız şartsız çekilmesi, Azerbaycan'ın kurtardığı bölgelerde kalması, Türk ve Rus barış gücünün ise bölgeye konuşlanması kararlaştırılmıştı.

Azerbaycan'a karşı başlattığı savaştan yenik ayrılan Ermenistan'da hem sokaklar hem de meclis karıştı.

"Erken seçim konusunda hemfikiriz''

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı.

Ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, "Herkesle konuştum. Hepimiz Paşinyan'ın istifa vermesi ve erken seçim yapılması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

"Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum''

Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim" diye konuşmuştu