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Muğla'da genç kızın bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde manzara seyrederken yaklaşık 5 metreden düşen kadın yaralandı.

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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi mevkisinde arkadaşlarıyla ilçe manzarasını seyreden İrem Perişan (21) dengesini kaybederek düştü.  Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Perişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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