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Eşinin mesajlarını gizlice ele geçirdi Yargıtay'dan boşanma davası açan kocaya şok!

Eşini aldattığını ileri süren bir kişi boşanma davasında gizlice ele geçirdiği mesajları mahkemeye sundu. Bunun için 'whatsapp web” uygulamasını kullanan kocadan eşi mahkeme sonrası şikayetçi oldu. Yargıtay 'suç işlendiğine' yönelik karar vererek kocaya ceza verilmesi gerektiğine hükmetti.

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Yargıtay, sosyal medya ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Ankara'da yaşayan A.G. adlı genç kadın ile kocası T.O., aralarındaki anlaşmazlığın artması üzerine 2018'de boşanmaya karar verdi. Ancak T.O.'nun dava dosyasına sunduğu deliller olay oldu. İddiaya göre, mahkemede karısının kendisini aldattığını ileri süren T.O., whatsapp'ı bir kod yardımıyla bilgisayardan görüntüleme imkanı tanıyan "whatsapp web" üzerinden ele geçirdiği eşinin mesajlarını da mahkemeye sundu. Mesajlar delil olarak kabul edilince çiftin tazminatsız boşanmasına karar verildi.

Soluğu savcılıkta alan A.G., kocasının mesajlarını kendisinden habersiz şekilde ele geçirdiğini ifade etti. Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edildiğini ileri süren genç kadın, boşandığı eşinden şikayetçi oldu. Savcılık, T.O. hakkında eski eş hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan iddianame düzenledi. Asliye Ceza Mahkemesi ise yapılan yargılamada, eşinin telefon konuşmalarını gizlice ele geçiren T.O.'nun suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verdi. Mahkemenin kararına itiraz eden genç kadın bir üst mahkemeye başvurarak eşinin beraat kararının yanlış olduğunu belirten bir dilekçe sundu.

Yargıtay kararı bozdu

Yargıtay, söz konusu itiraz üzerine dosyayı incelemeye aldı. Yapılan yargılamada eski eşin genç kadından habersiz şekilde bilgisayar üzerinden konuşmalarını ele geçirerek suç işlediğine yönelik karar alındı ve yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına ilişkin bozma ilamında, suç işleyen T.O.'nun beraat kararı verilmesi için her türlü sınırın zorlandığına, sanığın cezalandırılması için her türlü delilin bulunmasına rağmen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin görüş sundu.

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