Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı önerdi! Kahvehaneler ve eğlence yerleri kapatılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bilim Kurulu, hükümete daha somut tedbirler önerdi" dedi. O tedbirler belli oldu. İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı getirilecek. Kahvehane ve eğlence yerleri kapatılacak. Okullarda tatil uzatılacak....

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu'nu olağanüstü toplamış ve ardından da "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" açılaması yapmıştı. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'na yapılan somut önlemler ortaya çıktı. Sokağa çıkma yasağı geliyor, okulların açılması erteleniyor, eğlence mekanları ve kahvehaneler tamamen kapatılıyor.

Kabine saat 15:30'da Beştepe'de toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15:30'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, Bilim Kurulu'nun somut önlemlerle ilgili önerileri masaya yatırılacak. Toplantı öncesi Bilik Kurulu'nun somut önerileri ortaya çıktı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bilim Kurulu'nun yeni yasaklarla ilgili önerilerini yazdı. İşte o öneriler...

Eğlence yerleri ve kahvehaneler kapatılsın

- Eğlence mekanları ve kahvehaneler tamamen kapatılsın...

- Restoranlar müşteriye kapatılsın sadece ev ve işyerlerine paket servis yapsın...

- Restoranlar müşteri alacaksa da HES kodu ile sınırlı sayıda müşteri alsın...

Okulların ara tatili uzatılsın, yüz yüze eğitim başlamasın

- Şu anda 'ara tatil'de olan okullarda tatil uzatılsın ve yüz yüze eğitim tekrar başlamasın...

İstanbul başta olmak üzere kısmi sokağa çıkma yasağı

- İstanbul başta olmak üzere koronavirüs vakalarının çok olduğu şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilsin.

- Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için kısmi sokağa çıkma yasağı getirilsin...

Orkun Ün "2 hafta tam kapanma önerildi" dedi

- Hürriyet yazarı Orkun Ün ise Bilim Kurulu’nun 2 haftalık tam bir kapanma önerdiğini yazdı. Ün, tamamen bir kapanma uygulanmazsa günde 10 saatlik bir sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini söyledi.