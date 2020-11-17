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Kartal sahil yolunda otomobil ikiye bölündü: Bir ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı

KARTAL Sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kaza sonucu ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

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Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil yolu Maltepe istikametinde meydana geldi.

Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre, sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği belirtilen Özgür Karataş yönetimindeki 35 HER 13 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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