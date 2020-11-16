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Mardin'de bombayı kolundaki alçıda kamufle eden terörist yakalandı

Anadolu Ajansı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin sol kolunda alçı görünümünde sargılı vaziyette kamufle edilmiş patlayıcı ve sırt çantasında zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi.

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MARDİN Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Suriye sınırından illegal yollardan ülkeye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda; Suriye'den yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu kişi, Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında sol kolunda alçı görünümünde sargılı vaziyette kamufle edilmiş ve sırt çantasında şampuan kutusu içerisinde gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi. Ayrıca sırt çantasının eylem yapmaya hazır vaziyette özel olarak dizayn edildiği, çantanın içerisinde gizli bölmelerde patlayıcı madde zulalandığı ve zaman ayarlı ateşleme tertibatının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde 1 kilo 970 gram patlayıcı ve zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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