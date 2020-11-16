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Seçimi kazandığını iddia eden Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Anadolu Ajansı

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığı 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlere ilişkin, "Ben kazandım" iddiasını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirdiği aşıya ilişkin yaptığı açıklamada da "Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığı 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlere ilişkin, "Ben kazandım" iddiasını sürdürüyor. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri ben kazandım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Twitter, söz konusu paylaşıma, "Resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu farklı açıkladı" etiketi ekledi. 

Trump, Georgia eyaletindeki oyların yeniden sayılmasına ilişkin prosedürleri de eleştirerek, "Georgia'da yapılan sahte yeniden sayımın bir anlamı yok çünkü oy pusulalarının üzerindeki imzalara bakılıp, teyit edilmesine izin vermiyorlar. Bu Anayasaya aykırı bir durumdur" bilgisini paylaştı.

Moderna'nın aşı haberine 'müthiş buluş' nitelemesi

Başkan Trump ayrıca Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yeni bir aşı daha duyuruldu. Bu kez Moderna, aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın."

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