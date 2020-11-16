BIST 1.293
DOLAR 7,71
EURO 9,13
ALTIN 471,00
HABER /  SPOR
ADV Eminevim'den ev hediye

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile genel menajer Mustafa Aztopal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Abone ol

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile genel menajer Mustafa Aztopal'ın semptom göstermeleri üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığı kaydedildi.

Her iki ismin de testlerinin pozitif sonuçlandığı aktarılarak, "Tedavilerine ve ev izolasyonlarına hemen başlanan, genel sağlık durumları iyi olan teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile genel menajerimiz Mustafa Aztopal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, oğlu Jasper Yıldırım ve başkan yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat'ın da Kovid-19 testlerinin geçtiğimiz günlerde pozitif çıktığı hatırlatılırken, "Başkanımız Yüksel Yıldırım ile başkan yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'ın ev izolasyonları ve tedavileri devam etmekte, genel sağlık durumları ise iyi seyretmektedir. Yine aynı tarihte testi pozitif çıkan Samsunspor Kulübü Basketbol Şubesi Başkanı Jasper Yıldırım ise tamamen iyileşmiş ve herhangi bir belirtisi kalmamıştır" ifadeleri kullanıldı.​​​

SON DAKİKA HABERLERİ
Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimize hakaret etmişti! Harekete geçildi
Mardin'de bombayı kolundaki alçıda kamufle eden terörist yakalandı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (16 Kasım Pazartesi)
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu aştı
Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında konuştu
Seçimi kazandığını iddia eden Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun'dan Ahmet Kekeç için veda yazısı
İçişleri Bakanlığı: 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Prof. Dr. Uğur Şahin'in BioNTech aşısı ABD'de 100 çocuğa uygulandı
İstanbul'da pes dedirten hırsızlık! Bu sefer Atatürk maskını çaldılar
Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud Charr Almanya'da aşiret savaşlarını durdurdu
Masterchef Junior Türkiye başvuru formu 2020
Yorumlar