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Emine Erdoğan KKTC'nin 37'nci kuruluş yılını kutladı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. 

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Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. 

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı, fotoğraflı paylaşımda "KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve değerli eşi Sibel Tatar’a samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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