Galatasaray'da Luyindama şoku! 3-4 hafta yok
Demokratik Kongo Milli Takım'ında sakatlanan Luyindama, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.Abone ol
Demokratik Kongo Milli Takım kampında sakatlanan Christian Luyindama'ya Galatasaray'dan kötü haber geldi! Kongo basını, Luyindama'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını yazdı.
Galatasaray Kulübü, sakatlık haberi üzerine Luyindama'ya, “Hemen Türkiye'ye dön, tedavini burada yaptıralım” çağrısında bulundu.
Çağrıya olumlu yanıt veren yıldız futbolcunun yarın veya salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.