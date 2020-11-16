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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini belirtti.

"Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz"

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: İstanbul'da 22 Ağustos'tan beri 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldı. 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak.

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