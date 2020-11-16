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Sopalarla vuruyor ateş açıyor NATO gemisi izliyor! Yunanistan'ın Ege'de vicdansız davranışı

Demirören Haber Ajansı

YUNANİSTAN, Ege sularında karşılaştığı mültecilere karşı insanlık dışı hareketlerini uygulamaya devam ediyor. Son görüntülerde, Yunan botların mültecilere ateş açtığı bununla da kalmayıp sopayla vurduğu görüldü. Yıllardır tek bir kelimenin arkasına sığınan bu ülkeleri Mehmet Akif'in 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' dizesi özetliyor.

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Edinilen bilgiye göre, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının, mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına geri itmek için yaptığı tüm gayriinsani hareketler kameralar tarafından tek tek kaydedildi. Görüntülere göre, Yunan gemilerinden ilk olarak mültecilerin taşındığı botlar, Türk kara sularına doğru itiliyor. Mülteciler için korku dolu dakikalar ise bundan sonra başlıyor.

Gemilerle içinde çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri, daha sonra yaklaştıkları bota ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açıyor. Bu sırada bazı Yunan askerleri, bazen havaya bazen de botun çevresine ateş ediyor.

Öylece ölüme terk edip gidiyorlar!

Mültecilerin bağrışlarına kulak tıkayan Yunan askerleri, tüm yaptıklarının ardından da Ege'nin soğuk sularında ölüme terk ediyor. Bu gayriinsani faaliyetler ise kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının gözü önünde gerçekleşiyor. 

Türk kuvvetleri merhamet ve insanlık elini uzatıyor

Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri yetişiyor. Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnediklerini bildiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar, mültecilere yardım eli uzatıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurları, Ege'nin soğuk sularından gemilerine aldıkları, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilere sağlık kontrollerini yapıp, yiyecek veriyor.

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