Adıyaman'da TIR'ın yaptığı dönüş manevrasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
ADIYAMAN üzerindeki karayolunda dönüş yapan TIR'a 2 otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle can pazarı yaşandı. 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.
Adıyaman- Kahta Karayolu 10. Kilometrede dönüş yapan Hacı Abuzer B. idaresindeki 02 LF 922 plakalı TIR'ın dorsesine, Mustafa A. idaresindeki 06 GA 3789 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Erhan Zelyurt idaresindeki 44 FS 470 plakalı Opel marka otomobil çarptı.
Meydana gelen feci kazada hurda yığınına dönen otomobillerde sıkışan sürücülerden Mustafa A., Erhan Zelyurt ve yanında yolcu olarak bulunan Gökhan T., itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücülerden Mustafa A., Erhan Zelyurt ile otomobilde bulunan Gökhan T., Gülden U, Gülşen G., yaralandı.
Sürücülerden biri öldü: Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erhan Zelyurt yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.