Adıyaman'da TIR'ın yaptığı dönüş manevrasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Sürücülerden biri öldü: Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erhan Zelyurt yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.