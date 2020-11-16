CHP'li Faik Öztrak: Asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye olumlu oy vereceğiz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Azerbaycan'a karşı sağladığı desteğin her zaman süreceğini vurguladı.Abone ol
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Azerbaycan ile ilgili açıklamalarda bulundu
Azerbaycan'a sağlanan desteğe değinen Faik Öztrak,"CHP her zaman Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Tezkereye olumlu oy vereceğiz''
Öztrak, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin TMMM Başkanlığı'na sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında da konuştu.
Öztrak, asker gönderilmesiyle ilgili tezkere için olumlu oy vereceklerini bildirdi.