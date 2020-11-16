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Muğla'da eşinin ölümünü sabah fark eden kadın: Duş aldıktan sonra sızmışım

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da gece birlikte alkol alıp eve ulaşan çiftten William George Osborn (76), bahçede düşüp başını yere çarptı. Kocasının düştüğü anı gördüğünü söyleyen eşi alkolün etkisiyle evde sızdığı şeklinde ifade verdi... Soruşturma sürüyor.

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Okçular Mahallesi, Uysal Caddesi'nde yaşayan İngiliz vatandaşı William George Osborn'un evine bu sabah havuz yapmak için gelen işçiler, bahçede yaşlı adamı yerde hareketsiz buldu. Yüzünde morluk, başında darbeye bağlı yaralar bulunan Osborn’un nefes almadığını fark eden işçiler, jandarmaya haber verdi.

Jandarmanın gelmesinin ardından evden çıkan Doreen Hellen Osborn, eşinin öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirip, bayıldı. Doreen Hellen Osborn, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların müdahalesi ile kendine gelen Osborn'un ifadesine başvuruldu.

"Kalkıp eve girdim, duş aldıktan sonra sızmışım"

Osborn, ifadesinde dün saat 22.15 sıralarında 2 ay önce satın aldıkları evlerine taksiyle döndüklerini belirtip, "Bir barda içki içtik. İkimiz de alkollüydük. Bahçe kapısından kol kola içeri girdikten sonra dengemizi kaybedip, düştük. Eşim, başını yere çarptı. Kendimde değildim. Kalkıp, eve girdim. Duş aldıktan sonra sızmışım. Sabah kalktığımda da bahçedeki kalabalığı görüp çıkınca eşimin öldüğünü öğrendim" dedi.

Evin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Görüntülerinde Doreen Hellen Osborn'un ifadesini destekler nitelikte olduğu belirlendi. Osborn, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Taksicinin ifadesi

Osborn çiftini evlerine getiren taksi şoförü de ifadesinde, ikilinin alkollü olduğunu hatta William George Osborn'u koluna girip bahçe kapısına kadar kendisinin götürdüğünü ardından ayrıldığını, daha sonra neler yaşandığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Jandarma, Osborn'un ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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