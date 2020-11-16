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Maskesini takmadı kendisine ceza kesen polisle tartıştı

BOLU'da, polis ekipleri kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maskesini düzgün takmayan, sigara içen ve yürürken bir şeyler yiyip içen vatandaşlara 900'er TL para cezası uyguladı. Maske takmayan belediye işçisi Harun Ö., kendisine ceza uygulayan polislerle tartıştı.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında maske takmayan, maskesini burnu açık şekilde takan, sigara içen ve yürürken bir şeyler yiyip içen vatandaşlara para cezası uygulandı.

Bazı vatandaşlar, polisin ceza kesmesine tepki gösterdi. Bolu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Harun Ö. de maskesini düzgün takmadığı için polisler tarafından durduruldu.

Harun Ö., kendisine ceza uygulandığı sırada polislerle tartıştı. Harun Ö., yorulduğu için maskesini çıkardığını belirterek, polis memuruna “Sen hiç indirmiyor musun maskeni?” diye sordu. Polis de Harun Ö.'ye, "Dışarıdayken hiç indirmiyorum. Akşama kadar maskem takılı" diye cevap verdi. Harun Ö., kendisine ceza kesen polislere bağırdıktan sonra uzaklaştı.

Ekiplerin gün boyu kentin işlek caddelerinde denetimleri sürdüreceği öğrenildi.

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