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Mustafa Sarıgül'ün partisinin üyeleri oy oranlarını açıkladı

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan Mustafa Sarıgül, partisinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021’den 20 Aralık’a çekti. Türkiye Değişim Hareketi üyeleri, oy oranlarının en az yüzde 6,6 olacağı iddiasında bulundu.

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CHP’nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı almıştı. Daha önce 4 Ocak 2021 olarak açıklanan ‘Türkiye Değişim Hareketi Partisi’nin kuruluş tarihi, 20 Aralık’a çekildi.

"Oy oranımız en az yüzde 6"

Bu hafta Ankara'da bir toplantı düzenleyecek olan Sarıgül, partisinin kuruluş sloganını da 'Çare değişim, çare Sarıgül' olarak belirledi. Türkiye Değişim Hareketi üyeleri, oy oranlarının en az yüzde 6,6 olacağı iddiasında bulundu.

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