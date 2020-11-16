Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan görevden alındı

AZERBAYCAN'ın hezimetine uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görev aldığı duyuruldu.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki savaş nedeniyle yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu, askerlerden bazılarının hayatta olabileceğini söyledi.

Paşinyan ayrıca, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.

Gelen son dakika haberine göre; Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görev aldığı duyuruldu.