BIST 1.300
DOLAR 7,73
EURO 9,16
ALTIN 468,81
HABER /  DÜNYA
ADV Eminevim'den ev hediye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan görevden alındı

AZERBAYCAN'ın hezimetine uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görev aldığı duyuruldu.

Abone ol

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki savaş nedeniyle yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu, askerlerden bazılarının hayatta olabileceğini söyledi.

Paşinyan ayrıca, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi. 

Gelen son dakika haberine göre; Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görev aldığı duyuruldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika ABD'li Moderna'nın geliştirdiği aşı yüzde 94,5 başarı gösterdi
İYİ Parti'de deprem! Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması! Meral Akşener'e yalanlama
Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık
Kayseri'de eşinin boğazını kesip, eşarpla boğmaya çalıştı! Bakın kendini nasıl savundu
Okullar tamamen açılacak mı? Ziya Selçuk duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Oxford araştırması: Video oyunu oynuyorsanız bir adım öndesiniz
Maskesini takmadı kendisine ceza kesen polisle tartıştı
Emir Özden dizileri hangisi Emir Özden kimdir yaşı kaç?
Hatay'da aile faciası: 16 yaşındaki şahıs babasını bıçaklayarak öldürdü
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen koronaya yakalandı
Hande Ünsal kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Yorumlar