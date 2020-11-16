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Çin'de İPhone almak için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Çin'de yaşayan Wang Shangkun isimli genç, İPhone alabilmek için böbreğini sattı. Genç adam, böbrek yetmezliği nedeniyle ömür boyu yatağa mahkum kaldı.

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Çin'de yaşayan Wang Shangkun, arkadaşlarına hava atabilmek için iPhone almak istiyordu.

Ailesi bu masrafı yapamayacaklarını söyleyince de istediği telefonu alabilmek için başka bir yola başvurdu.

İkinci bir böbreğe ihtiyacım yok dedi, ömür boyu yatalak kalacak

"İkinci bir böbreğe ihtiyacım yok biri yeterli" diye düşünen 17 yaşındaki genç, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda böbreği için birileri ile anlaştı.

Böbreğini satabilmek için yasa dışı bir ameliyat geçiren genç, karşılığında 3.000 dolar aldı. Ancak Unilad'ın yerel kaynaklara dayandırarak aktardığı bilgilere göre, Shangkun, artık ömrünün sonuna kadar yatalak kalacak.

Ailesi şaştı kaldı 

Büyük bir hata yapan genç, böbreğini sattıktan sonra dönemin popüler cihazlarından olan iPhone 4 ile iPad 2'yi satın aldı. Eve gittiğinde aldıklarına şaşıran aile gence baskı yapmaya başladı. Baskılara daha fazla dayanamayan genç, cihazları alabilmek için böbreğini sattığını itiraf etti.

Gencin itirafını duyan aile neye uğradığını şaşırdı.

Diğer böbreği de çalışmıyor 

Şu an 25 yaşında olan Shangkun, ameliyat sonrasındaki bakımsızlık ve böbrek ameliyatının neden olduğu hasarlar nedeniyle, oldukça büyük bir enfeksiyon ile karşı karşıya kalan gencin sağlam olan böbreği de çalışmaz bir duruma geldi.

Her gün diyalize girmek zorunda kalan gencin ne kadar ömrünün kaldığı ise şu an bilinmiyor. Bir diğer yandan yaşanan bu olay, yetkili kurumlara da yansıdı.

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