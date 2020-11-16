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Formula 1'deki gazoz olayı! Cumhurbaşkanı danışmanı: Malezya, BAE, Bahreyn'de de alkol yok

Formula 1 yarışında pilotlara şampanya yerine gazoz benzeri alkolsüz içecek verilmesi konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, konuya ilişkin, "Formula 1, çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Malezya, BAE, Bahreyn... Aynı durum bu ülkelerde de oldu/oluyor" dedi.

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İstanbul'da 9 yıl aradan sonra düzenlenen Formula 1 yarışını Lewis Hamilton kazandı. Mercedes'in Formula 1 takım patronu Toto Wolff'un yarıştan sonra podyuma çıkan pilotlara şampanya yerine gazoza benzer bir şey verildiğini söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan konuya ilişkin açıklama geldi. 

"Asıl rezil olan bu saçma yaklaşımdır"

Eleştirilere  sosyal medyadan yanıt veren Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, şunları kaydetti:

'Podyumda gazlı içecek meselesini de ‘rezalet’ olarak niteleyen bazı çevreler bilsin ki asıl rezil olan bu saçma yaklaşımdır. Formula 1 çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor.

Malezya, BAE, Bahreyn... Aynı durum bu ülkelerde de oldu/oluyor.

"Bu durum yıllardır böyle"

Sadece F1 değil, birçok spor dalında şampanyalı kutlamalarda oldukça hassas davranıldığını ifade eden Cesur, açıklamalarını şöyle sürdürdü:  İnanç hassasiyeti had safhada oluyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Bayern Ribéry’nin, City Mahrez’in, geçen yıl da Liverpool Salah ve Mane’nin bu hassasiyetine önem vermişti. Bu durum yıllardır böyle. Olayın bir de alkollü içecek reklamı yasağı da söz konusu. Tüm dünyanın yıllardır yaşadığı ve artık AŞTIĞI bir olay bu. Sen kalk yüz milyonlarca dolarlık organizasyonu getir, şehri tüm dünyaya farklı bir konseptle tanıt, harika bir yarış düzenle, 2 milyar izleyiciye ulaş, adamlar şişenin içindeki içeceğinin alkolsüz olduğuna takılsın.

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