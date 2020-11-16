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İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması! Meral Akşener'e yalanlama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kanal İstanbul'a karşı çıkması sorgulanmadığı gibi, bölücülük suçlaması yoktur" denildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah Fox TV'nin canlı yayınında Kanal İstanbul proesine karşı çıktığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığını ve bölücülük suçlaması yapıldığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı, Akşener'in bu iddiasını yalanladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

"İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır."

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Ya Kanal ya İstanbul'', ''Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?'' afişleriyle ilgili inceleme başlattı.

İBB Sözcüsü ne demişti?

İBB Sözcüsü Murat Ongun da incelemenin "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle başlatıldığını belirtti.

İBB Sözcüsü Ongun, İmamoğlu'ndan 7 gün içinde yazılı ifade vermesinin istendiğini de kaydetti.

Meral Akşener ne demişti?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bu sabah FOX TV’de Çalar Saat programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açıldığını açıkladı. Soruşturmanın nedeninin, Kanal İstanbul’a karşı çıkması olduğunu söyleyen Akşener, “Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülükle suçlanıyor” ifadelerini kullandı. Küçükkaya’nın söz konusu soruşturmanın açıldığından emin olup olmadığını sorması üzerine Akşener, “Evet, soruşturma evrakını gönderdi bana Sayın İmamoğlu” ifadelerini kullandı.

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