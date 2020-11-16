CHP'den bir isim daha koronavirüse yakalandı

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi olup tedavime başlandı. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi olup tedavime başlandı. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. — Teoman Sancar (@teomansancarchp) November 16, 2020

Geçtiğimiz günlerce CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.