CHP'den bir isim daha koronavirüse yakalandı
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.Abone ol
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi olup tedavime başlandı. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi olup tedavime başlandı. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.— Teoman Sancar (@teomansancarchp) November 16, 2020
Geçtiğimiz günlerce CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.