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CHP'den bir isim daha koronavirüse yakalandı

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi olup tedavime başlandı. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Geçtiğimiz günlerce CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. 

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