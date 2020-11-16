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Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Ahmet Çakır koronaya yakalandı

Demirören Haber Ajansı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sosyal medya hesabından, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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AK Parti Malatya Milletvekili Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eşi ile kendisinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde tedavisi süren Çakır, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim" dedi. 

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